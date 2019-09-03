Пятеро человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле

Пятеро человек погибли, еще 50 получили ранения в результате взрыва заминированного в столице Афганистана автомобиля, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД страны.

Взрыв произошел в элитном районе Кабула PD9, неподалеку от комплекса Green Village, где располагаются несколько иностранных компаний. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики «Талибана» (экстремистская организация, запрещена в РФ), заявив, что целью из атаки был иностранный контингент.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв автомобиля случился около домов с мирными жителями. Многие здания получили повреждения. После взрыва машины загорелась цистерна с горючим.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на источники сообщал, что при взрыве пострадали и погибли более сотни человек.

Семнадцатого августа в Кабуле во время свадебной церемонии прогремел взрыв. Погибли 80 человек, пострадали более 160.