Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция отпустила журналиста Азара, призывавшего к незаконному митингу 31 августа

Полиция отпустила журналиста Азара, призывавшего к незаконному митингу 31 августа

 Полиция составила протокол на Соболь за организацию незаконной акции 31 августа

Полиция составила протокол на Соболь за организацию незаконной акции 31 августа

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции

Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции

 Пятеро человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле

Пятеро человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле
Полиция отпустила журналиста Азара, призывавшего к незаконному митингу 31 августа

Полиция отпустила журналиста Азара, призывавшего к незаконному митингу 31 августа

 Полиция составила протокол на Соболь за организацию незаконной акции 31 августа

Полиция составила протокол на Соболь за организацию незаконной акции 31 августа

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции

Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции

 Пятеро человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле

Пятеро человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле
0:35   3 Сентября 2019
Весь мир

Пятеро человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле

Пятеро человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле

Пятеро человек погибли, еще 50 получили ранения в результате взрыва заминированного в столице Афганистана автомобиля, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД страны.

Взрыв произошел в элитном районе Кабула PD9, неподалеку от комплекса Green Village, где располагаются несколько иностранных компаний. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики «Талибана» (экстремистская организация, запрещена в РФ), заявив, что целью из атаки был иностранный контингент.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв автомобиля случился около домов с мирными жителями. Многие здания получили повреждения. После взрыва машины загорелась цистерна с горючим.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на источники сообщал, что при взрыве пострадали и погибли более сотни человек.

Семнадцатого августа в Кабуле во время свадебной церемонии прогремел взрыв. Погибли 80 человек, пострадали более 160.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#взрыв #афганистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...