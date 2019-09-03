Артист Лановой подготовил свой перечень кандидатов в ответ на антисписок Навального

Народный артист СССР Василий Лановой составил свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы в ответ на антисписок блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24».

Лановой отметил, что не пропускает выборы, иногда даже приезжает из других городов для этого. По его словам, «есть Родина, есть страна, есть любимая Москва, и есть Театр им. Е.Вахтангова, где нужно быть обязательно».

Он отметил, что Навальный вновь призывает вычеркивать. Артист заявил, что в данном вопросе уверен, что будет голосовать за кандидатов из антисписка Навального, потому что уверен, что они работают на благо страны и Москвы. Лановой заявил, что его совершенно не волнует мнение блогера по данному вопросу.

Ранее в интернете был опубликован список кандидатов в рамках стратегии «Умного голосования» от сторонников Навального. В нем отмечены те, за кого голосовать якобы не нужно.