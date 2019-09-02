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21:22   2 Сентября 2019
Россия

Полиция задержала сотрудника ФБК Ляскина за участие в незаконном митинге

Полиция задержала сотрудника ФБК Ляскина за участие в незаконном митинге

Сотрудника ФБК и бывшего координатора московского штаба блогера Алексея Навального Николая Ляскина задержали в Москве в понедельник, 2 сентября. Сам Ляскин в Twitter перед задержанием написал, что «на въезде в район остановила полиция». Он задержан по статье 20.2 КоАП (участие в несогласованном мероприятии). 

В начале минувшего месяца СК РФ завел уголовное дело относительно финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники Фонда Навального легализовали порядка одного миллиарда рублей, которые от третьих лиц получили преступным путем.

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Автор: Алла Ларионова
#задержание #полиция #ляскин

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