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21:19   2 Сентября 2019
Россия

Журналиста Азара задержали по статье о нарушении порядка проведения митингов

Журналиста Азара задержали по статье о нарушении порядка проведения митингов

Журналиста и мундепа Илью Азара задержали в понедельник, 2 сентября, по статье о нарушении порядка проведения митингов. Речь идет о призывах выйти на несогласованное мероприятие 31 августа.

Известно, что задержание проходило дома у депутата. Полицейские сообщили Азару, что он задержан по статье 20.2 КоАП.

Азар выступил одним из организаторов митинга на проспекте Сахарова 10 августа и принимал участие в незаконной акции 31 августа.

Митинги в Москве продолжаются с начала августа. Среди организаторов несанкционированных акций особо отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. В ее подписных листах обнаружили мертвецов, которые «ставили» подписи на обнаруженных «фабриках» по рисовке. Экс-кандидатка избегает арестов, прикрываясь несовершеннолетним ребенком, однако это не мешает штрафовать ее, как того требует закон.

СК РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на сотрудников полиции.

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Автор: Алла Ларионова
#задержание #митинги #азар

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