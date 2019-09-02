ФАН подвел летние итоги «работы» оппозиции в Москве

Лето 2019 года в Москве ознаменовалось борьбой ряда весьма сомнительных персонажей из оппозиционной тусовки за кресла в Мосгордуме, выборы в которую намечены на 8 сентября. Ранее парламентские выборы в столице РФ никогда не имели такого ажиотажа, но на этот раз они привлекли к себе внимание прессы федерального уровня и даже зарубежных политиков и СМИ. И все это благодаря команде небезызвестного блогера Алексея Навального, которая изо всех сил пыталась сорвать выборный процесс в столице и дискредитировать избирательную систему стране в целом. ФАН, рассматривая методы навальнистов, подводит итоги прошедшего лета оппозиции.

Угрозы и психологическое давление на конкурентов

Для начала команда скандально известного блогера решила раскачивать обстановку с продвижения своих подручных в московскую политическую повестку. Для этого был составлен список так называемых «независимых кандидатов», среди которых оказались Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Константин Янкаускас и Илья Яшин. Эти пятеро человек должны были выдвинуться в депутаты Мосгордумы и привлечь к себе внимание оппозиционно настроенных москвичей.

Однако конкурентом скандалистки Соболь оказалась фаворит всей столичной избирательной кампании в целом Анна Федермессер. То, как команда Навального расправилась с оппонентом в 43-м округе явно демонстрирует то, что выдвиженцы блогера изначально не рассматривали честную конкуренцию в качестве инструмента для политической борьбы.

Соболь и Навальный обрушили на Федермессер град критики и обвинений в продажности сразу после того, как женщина зарегистрировала свою кандидатуру. «Независимые» оппозиционеры решили не останавливаться и дожать сильную конкурентку. Однако, когда дело дошло до того, что в ФБК начали всерьез рассматривать силовое устранение оппонента, Федермессер все же решила не рисковать и снялась с выборов.

Для травли Анны Навальный использовал многочисленных ботов, а уже в середине августа полиция обнаружила в московском районе Марьино квартиру, в которой группа молодых людей через тысячи фейковых аккаунтов занималась массовым написанием заказных комментариев в пользу протеже Навального и против его соперников.

«Мертвые души»

Кроме прочего, выдвиженцы Навального, как и все желающие стать кандидатами на выборах в МГД, собирали подписи граждан в свою поддержку. Однако по прошествии времени становится отчетливо понятно, что Соболь и Ко имели четкую задачу провалить сбор подписей и обвинить в произошедшем власти Москвы и России в целом.

После сдачи подписей в избирком в подписных листах Соболь обнаружились не просто подделки, а даже автографы давно умерших людей, причем в немалом количестве. Такой факт практически гарантирует, что кандидат не будет допущен к выборам.

Волне логично, что всем протеже Навального московские УИКи отказали в регистрации кандидатами из-за массовых подделок. Однако именно этого и добивались Соболь и прочие, ведь их тусовка наконец могла открыто продвигать заранее выдуманный тезис, что их якобы не пустили на выборы по политическим соображениям.

«Жертвы» протеста

Первая акция с требованием допустить выдвиженцев Навального к выборам прошла 14 июля на Трубной площади и собрала не более тысячи человек. Оппозиционеры призывали людей выходить на то же место в их поддержку и в последующие дни, однако в итоге этот «бессрочный» протест потух в кратчайшие сроки.

Вскоре на очередном митинге блогер и его подручные начали радикализировать протест и призывать собравшихся к «гуляниям», которые на деле являлись массовыми беспорядками в сердце российской столицы. Делалось это, чтобы вызвать столкновения с полициях, а значит и задержания, порой жесткие. Такие моменты играют на руку Навальному и команде, ведь они помогают тиражировать фейковую, но очень нужную Западу картинку «кровавого режима».

Разжалобить публику

Оппозиция свозит на митинги специфических персонажей, к которым у людей сразу возникает чувство жалости и сочувствия. К примеру, всем, кто следил за попытками навальнистов раскачать лодку, хорошо запомнилась бабушка-инвалид, которую один из сторонников Соболь сдал в аренду организаторам акций. На митинги и пикеты женщину привозили минимум пять раз, в том числе и на несогласованные. Естественно, женщина привлекала толпы журналистов и зевак.

Не чураются так называемые оппозиционеры приглашать для антуража на митинги и влюбленных парочек с мягкими игрушками, с детьми, беременных женщин, инвалидов и многих других.

Вмешательство и финансирование с Запада

Зарубежная пресса с удовольствием тиражирует фото и ведео с незаконных митингов в Москве. Более того, западные медиа пытаются помочь оппозиционной тусовке в выполнении их задачи. К примеру, Deutsche Welle, выходящее в том числе и на русском языке, открыто призывало москвичей выходить на улицы.

Посольство США на своих ресурсах опубликовало для российских оппозиционеров карту несогласованных «гуляний» 27 июля, которые в итоге превратились в погромы. В преддверии митингов в столице журналистам НТВ удалось узнать, что основные «пожертвования» Навальный и его команда получают из-за гграницы через беглых олигархов, в том числе и Михаила Ходорковского.

Проплаченные провокаторы

Однако с 20 июля, когда был проведен 12-тысячный согласованный митинг, активность сторонников оппозиции стремительно пошла на спад. В самых агрессивных «гуляниях» 27 июля и 3 августа приняло участие 3,5 тысячи и 1,5 тысячи человек соответственно.

Вскоре выяснилось, что из одной тысячи задержанных 27 июля 600 человек оказались вовсе не москвичами, а приезжими из других городов. Вскоре Навальный осмелел и начал отправлять в Москву проплаченных провокаторов и массовку из регионов вполне открыто. Например, на митинг-концерт 10 августа «сторонников оппозиции» свозили целыми автобусами. Для участия в акции нанимали даже студентов.

Незадолго до начала незаконных «гуляний» 31 августа в Москве очевидцу удалось запечатлеть на видео странную группу мужчин, один из которых прямо в центре города вдруг надел форму бойца ОМОН. Очевидно, этот юноша не имеет никакого отношения к органам правопорядка. Также логично предположить, что фейковый силовик нужен был организаторам для провокации. например избить одного из задержанных. Однако грандиозным планам Навального не суждено было воплотиться в жизнь — 31 августа между митингующими и полицией не произошло ни одной стычки.