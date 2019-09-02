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20:50   2 Сентября 2019
Россия

Товарооборот между РФ и Африкой в 2018 году превысил 20 миллиардов долларов

Товарооборот между РФ и Африкой в 2018 году превысил 20 миллиардов долларов

Товарооборот между российской и африканской сторонами в 2018 году достиг 20 миллиардов долларов, передает Ecofin. По информации агентства, Африка импортировал товаров на 17,4 миллиардов долларов, а продала России только на три миллиарда.

Стокгольмский международный институт исследований мира показал, что РФ в 2018 году продала оружие на 1,2 миллиарда долларов Алжиру и на 3,2 миллиарда долларов Египту. Также увеличился импорт пшеницы из РФ с двух миллиардов долларов в 2016 году до чуть более четырех миллиардов долларов в конце 2018 года. Импорт битума утроился с 800 миллионов до чуть более трех миллиардов долларов.

Российский лидер Владимир Путин пригласил африканских коллег на саммит, который состоится в Сочи в октябре 2020 года. Несмотря на волну демократии на континенте, некоторые президенты, которые столкнулись с проблемами, могут обрести в РФ партнера по безопасности.

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Автор: Олег Королев
#россия #африка #общество #товарооборот

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