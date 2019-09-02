Канадский адвокат по уголовным делам Кристофер Блэк узнал о роли ЦРУ в организации геноцида в африканской Руанде. В распоряжении юриста оказались документы, свидетельствующие о многочисленных преступлениях Вашингтона, в том числе о причастности американской стороны к уничтожению в 1994 году зенитными ракетами самолета, на борту которого находились президенты хуту Руанды и Бурунди — Жювеналь Хабиаримана и Сиприен Нтарьямира, и другие высокопоставленные лица. Об этом сообщают «Народные новости».

В Livejournal Блэк обнародовал факты в очередной раз свидетельствует о том, страны Запада всегда хорошо умели скрывать свои деяния и находить тех, на кого можно «свесить» все свои преступления. В данном случае, США обвинили во всем Руандийский патриотический фронт (РПФ) также, как в наши дни маскируют свои действия фейками о России, Китае, Иране, Венесуэле и Сирии.

Из материалов канадского адвоката также ясно, что спустя много лет после этой авиакатастрофы, произошла утечка из трибунала ООН по военным преступлениям в стране. Речь шла о деятельности РПФ, который вторгся в Руанду из Уганды в 1990 году. В течении четырех лет фронт осуществлял там полноценный геноцид. Из документов, представленных канадцем, становится ясно, что в теракте не обошлось без участия США.