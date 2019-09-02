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20:28   2 Сентября 2019
Россия

Малофеев назвал маскарадом приглашение Германии в Польшу на годовщину Второй мировой

Малофеев назвал маскарадом приглашение Германии в Польшу на годовщину Второй мировой

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в комментарии телеканалу Царьград в свете «празднования» поляками годовщины начала Второй мировой войны напомнил пренеприятную историческую правду. 

РФ не пригласили в Польшу на памятные мероприятия, которые приурочили к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что якобы позиция Москвы не соответствует «исторической правде», которую Варшава «празднует» Варшава.

По словам Малофеева, если бы под Сталинградом не сокрушили армию Паулюса, тогда никакой американской пропаганды сейчас бы не было, а была бы одна нацистская. Польша не пригласила РФ на празднование начала Второй мировой войны, тогда пусть празднуют, что хотят. 

«Другое дело, что, как я уже сказал, если бы не разгромили нацистские полчища под Сталинградом, сейчас была бы другая история. Мы бы ее учили на немецком языке, а Польши не было бы вообще», — объяснил Малофеев.

Также заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора назвал фейком и маскарадом приглашение Германии в Польшу на празднование начала Второй мировой войны.

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Автор: Олег Королев
#россия #польша #вов #общество

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