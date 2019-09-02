Соглашение Петербурга и РЖД даст городу новый толчок развития

Генеральный директор «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев в комментарии «Невским новостям» отметил, что скоростные электрички в черте Петербурга станут полноценным способом передвижения горожан. В понедельник, 2 сентября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры Северной столицы.

По словам Бурцева, если проанализировать инфраструктуру Петербурга, тогда можно сказать, что проблемные точки есть в Невском районе — Веселый поселок и Кудрово. Скоростные электрички — перспективное направление, возможно, в Невском районе лучше запустить скоростные трамваи.

«Насколько такой вид транспорта будет востребованным, зависит от позиционирования, которым будет заниматься комитет по транспорту», — добавил Бурцев.

Петербург и РЖД подписали соглашение реконструкции Цимбалинского путепровода, продолжил генеральный директор «Пассажир ТВ». По его словам, проект не только актуальный, но и востребованный. Важно, что проект реализуют по принципу софинансирования 50 на 50 процентов.