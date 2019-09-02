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20:02   2 Сентября 2019
Россия

Беглов в «Губернаторском эфире» рассказал о результатах работы по развитию транспорта

Беглов в «Губернаторском эфире» рассказал о результатах работы по развитию транспорта

Временно исполняющий обязанности губернатора в «Губернаторском эфире» на «Радио России» поделился итогами работы в развитии транспорта. Он подчеркнул, что 1 сентября начали работать новые маршруты трамвая «Чижик», которому не страшны коллапсы на дорогах города. Об этом сообщают «Невские новости».

По словам врио, в настоящее время в городе открывается новая страница в истории трамвайного движения.

«Наш город в прошлом веке был мировой трамвайной столицей. Пора вернуть ему этот статус», — отметил Беглов.

Он также напомнил, что в первый день осени в Северной столице открылись новые маршруты трамвая «Чижик». Ему не страшны пробки, а скорость данного вида транспорта в два раза выше, чем у обычного трамвая. Отдаленные кварталы Красногвардейского района теперь обслуживают 23 таких состава, а петербуржцы без препятствий теперь смогут добраться на «Чижике» от метро Ладожская до улиц Попова, Хасанской, Передовиков, а также до Ржевки.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #транспорт #беглов

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