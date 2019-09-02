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19:47   2 Сентября 2019
Россия

Поклонскую повеселило слово «устаканиться» в комментарии бывшего мужа о разводе

Поклонскую повеселило слово «устаканиться» в комментарии бывшего мужа о разводе

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская разводится с мужем Иваном Соловьевым, хотя в браке они прожили чуть меньше года. Свадьба состоялась в августе 2018-го. По словам Натальи, решение приняли еще 26 мая по ее исковому заявлению, поэтому официальная бумага о разводе не только есть, но и скоро вступит в законную силу, если бывший муж не обжалует.

«Я надеюсь, что все вступит в законную силу и будет без проблемно», — добавила Поклонская. 

Наталья в комментарии kp.ru отметила, что «мной нельзя управлять» и ее решение — это ее решение. Иван Поклонский прокомментировал развод словам — «два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли могла когда-либо устаканиться». 

«Больше всего веселит слово «устаканится»», — ответила Наталья. 

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Автор: Олег Королев
#россия #поклонская #общество #развод

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