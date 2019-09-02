Поклонскую повеселило слово «устаканиться» в комментарии бывшего мужа о разводе
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская разводится с мужем Иваном Соловьевым, хотя в браке они прожили чуть меньше года. Свадьба состоялась в августе 2018-го. По словам Натальи, решение приняли еще 26 мая по ее исковому заявлению, поэтому официальная бумага о разводе не только есть, но и скоро вступит в законную силу, если бывший муж не обжалует.
«Я надеюсь, что все вступит в законную силу и будет без проблемно», — добавила Поклонская.
Наталья в комментарии kp.ru отметила, что «мной нельзя управлять» и ее решение — это ее решение. Иван Поклонский прокомментировал развод словам — «два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли могла когда-либо устаканиться».
«Больше всего веселит слово «устаканится»», — ответила Наталья.
Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу. pic.twitter.com/3crPWAvdPO— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 2 сентября 2019 г.