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19:29   2 Сентября 2019
Россия

Прокуратура просит 6 лет колонии для призывавшего убивать детей силовиков блогера Синицы

Прокуратура просит 6 лет колонии для призывавшего убивать детей силовиков блогера Синицы

Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для блогера Владислава Синицы, который призывал убивать детей сотрудников силовых структур. Ранее стало известно, что арестованный блогер своей вины не признал. Об этом он заявил в Пресненском суде Москвы, где в понедельник началось слушание дела.

По информации следствия, 31 июля этого года Синица под псевдонимом Макс Стеклов под одной из публикаций в Twitter о том, что в соцсетях по снимкам находят сотрудников полиции, написал комментарий, призывая граждан к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей правоохранителей.

Данные действия, уверено следствие, были направлены на возбуждение вражды и ненависти ко всем стражам порядка и их близким. Статья предусматривает наказание до шести лет тюрьмы.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #прокуратура #синица

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