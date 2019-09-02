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19:31   2 Сентября 2019
Россия

Беглов поблагодарил рабочих за уникальный участок петербургского метро

Беглов поблагодарил рабочих за уникальный участок петербургского метро

Врио губернатора Александр Беглов в понедельник, 2 сентября, в «Губернаторском эфире» на «Радио России» поблагодарил рабочих, которые создали уникальные по техническим характеристикам новые станции петербургского метрополитена. По его словам, рабочие-метростройцы столкнулись с рядом трудностей.

Новые станции Фрунзенского радиуса не только соответствуют высоким эстетическим требованиям, но и оформлены по индивидуальному проекту. Беглов объяснил, что впервые за последние 13 лет в Северной столице получилось сделать масштабное сооружение из 26 зданий на площади в 33 гектаров.

В ближайшие годы Петербург планирует открыть семь новых станций метро  — «Горный институт», «Путиловская», «Казаковская», «Кудрово», «Театральная», «Туристская» и «Шуваловский проспект», передают «Невские новости».

Три новые станции петербургского метрополитена, которые составляют Фрунзенский радиус на пятой линии, откроют в четверг, 5 сентября. Церемонию назначили на 11 часов утра.

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Автор: Олег Королев
#петербург #метро #беглов #станции

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