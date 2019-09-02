Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Тунис

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии журналу «Слово и Дело» объяснил, насколько безопасно российским туристам отдыхать в Тунисе, если в стране с 2015 года сохраняется режим чрезвычайного положения. Ранее временный тунисский лидер Мухаммед ан-Насер продлил действие режима ЧП на территории страны до конца 2019 года.

По словам Перенджиева, в Тунисе давно небезопасно, но многие не понимают, что режим чрезвычайного положения просто так не вводят. Тунисские власти пытаются защитить граждан страны, однако, что делать туристам.