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19:05   2 Сентября 2019
Россия

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Тунис

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Тунис

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии журналу «Слово и Дело» объяснил, насколько безопасно российским туристам отдыхать в Тунисе, если в стране с 2015 года сохраняется режим чрезвычайного положения. Ранее временный тунисский лидер Мухаммед ан-Насер продлил действие режима ЧП на территории страны до конца 2019 года.

По словам Перенджиева, в Тунисе давно небезопасно, но многие не понимают, что режим чрезвычайного положения просто так не вводят. Тунисские власти пытаются защитить граждан страны, однако, что делать туристам. 

«Возникает вопрос, а в случае попадания в беду российских граждан, то кто им поможет?», — добавил Перенджиев.

Член экспертного совета «Офицеры РФ» предложил российским спецслужбам провести аудит безопасности курортов Туниса, чтобы точно оценить, насколько там опасно. Сейчас Перенджиев посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Тунис. 

 «На сегодняшний день обстановка говорит, что ездить туда не стоит», — резюмировал он. 

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Автор: Олег Королев
#россия #чп #общество #тунис

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