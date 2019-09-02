Навальный предлагает голосовать на выборах в МГД за дебоширов и диванного коммуниста

Списки для «Умного голосования» по округам Москвы появились в интернете, их можно найти на сайте, который посвящен выборам в парламент города. Списки, как уверяют в проекте, случайно опубликовал кто-то из сотрудников ФБК скандального блогера Алексея Навального до того, как систему решили сделать доступной лишь для зарегистрированных пользователей. Об этом сообщают «Народные новости».

Из 45 рекомендованных командой Навального кандидатов подавляющее большинство являются членами партии КПРФ (35 человек). Такая статистика позволяет задуматься о сговоре Навального с коммунистами. Однако есть еще и трое представителей партии «Яблоко», а также шестеро от «Справедливой России» и один независимый кандидат. Среди тех, кого блогер пытается продвинуть, есть персонажи, известные скорее не как политики, а как фигуранты массы скандалов.

К примеру, «Умное голосование» Навального призывает москвичей голосовать за коммуниста Павла Тарасова, который в 2012 году дважды ударил головой главу районного ТИК, поспорив о результатах голосования. Тогда от судебного преследования вспыльчивого политика спасло только личное вмешательство главы КПРФ Геннадия Зюганова.

Помимо него, в 24-м округе в МГД выдвигаются: однофамилец КПРФовца, самовыдвиженец Антон Тарасов, самовыдвиженец Игорь Дягилев, Екатерина Абраменко из «Справедливой России», член «Коммунистов России» Алексей Балабуткин и член ЛДПР Николай Шереметьев.

Еще один коммунист с неоднозначной репутацией в списке блогера — Сергей Савостьянов. Федеральный судья только начал политическую карьеру, однако уже попал в центр громкого скандала после ролика с его встречи с избирателями, где кандидат ругается матом и крайне по-хамски общается с потенциальными избирателями.

Также в списках по 15-му округу на выборы идет Иван Остриков из «Коммунистов России», самовыдвиженец Андрей Метельский, член ЛДПР Алексей Кустов и самовыдвиженец Юрий Востоков.

Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, за которого Навальный призывает голосовать москвичей в 21-м округе. В 2014 году во многом благодаря статусу внука и наследника бессменного руководителя партии коммунистов Геннадия Зюганова он стал самым молодым депутатом Мосгордумы.

Кроме младшего Зюганова, по 21-му округу на выборах за кресло депутата МГД поборются: самовыдвиженец Вера Шевченко, представитель ЛДПР Андрей Шах и член «Справедливой России» Екатерина Бородина.

Член «Справедливой России» Борис Залищак, который на эти выборы идет по 32-му округу, считает, что черный пиар - тоже пиар, а потому никогда не стесняется увеличивать свою узнаваемость через скандал или дебош.

В период 2014–2018 кандидат засветился во всех протестных движениях по поводу и без. У него немало задержаний за дебоши. В 2015 году его даже задержали за драку в кафе с активистами «Антимайдана».

Его соперниками в 32-м округе на выборах станут: член «Коммунистов России» Денис Куликов, самовыдвиженец Ольга Мельникова, член КПРФ Клим Лихачев, ЛДПРовец Владимир Бернев, а также лидер российской партии «Зеленые» Сергей Падалка.

Но, пожалуй, наиболее яркий кандидат в данном списке — представитель «Яблока» Сергей Митрохин. Кампанию этого года он начал, не поделив 43-й округ с протеже Навального Любовью Соболь. И тогда действующему депутату МГД даже симпатизировали.

Однако не так давно демократ показал себя как не очень умный, но при этом довольно жадный человек, который за деньги готов на все. Ему не составило труда продвинуть указанных «командой Лужкова» кандидатов в столичный парламент, даже не проверяя информацию. Пранк от Вована вскоре оказался в сети.

В 43-м округе помимо Митрохина на выборы идут: член ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский, член КПРФ Роман Климентьев, справедливоросс Евгений Боровик.

Весьма примечательно, что минимум в пяти округах любитель скандалов и провокаций Навальный будто специально отбирал карикатурных персонажей, предлагая гражданам голосовать за этих людей как за альтернативу самовыдвиженцам «партии власти».