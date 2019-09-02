МИД Турции заявили о готовности Анкары купить дополнительные С-400

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в понедельник, 2 сентября, заявил, что Анкара готова купить дополнительные батареи российских зенитных ракетных систем С-400, если сорвется сделка с США по Patriot. По его словам, Турции нужны ЗРК, потому что страна не производит собственные зенитные ракетные системы.

Глава МИД Турции объяснил, если Анкара не закупит американские Patriot, тогда приобретет еще С-400 у РФ. При этом Чавушоглу в ходе Международного стратегического форума в городе Блед подчеркнул, что Турция — независимая страна.

Вашингтон не предлагает Анкаре подходящие условия контракта по ЗРК Patriot, поэтому о готовности Турции купить дополнительные С-400 уже говорили. В сентябре 2017 года Москва сообщила о заключенном с Анкарой контракте на поставку российских зенитных ракетных систем стоимостью в 2,5 миллиарда долларов.

Контракт подразумевает частичную передачу российских технологий производства турецкой стороне. Первые поставки С-400 начались 12 июля.