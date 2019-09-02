Сатановский уверен, что у Ирана появится ядерное оружие

Один из известнейших российских востоковедов Евгений Сатановский обсудил с ФАН возможность новой ядерной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой. По мнению эксперта, России такой сценарий совершенно не выгоден, однако, если дело все же дойдет до вооруженного конфликта, российская сторона будет действовать исключительно в интересах собственной безопасности и выгоды.

Ядерное оружие в руках Тегерана, по мнению собеседника агентства, является лишь делом времени. При этом, полагает Сатановский, санкции ситуацию не изменят.

«Россия делает все возможное, чтобы вытащить Иран из последствий заявлений некоторых его политиков. Ахмадинежад в этом плане уникальный человек», — отмечает эксперт.

Он также добавил, что не стоит не просчитывать основательные изменения в системе нераспространения ядерного оружия, которые последуют за ядерной программой Ирана военного типа. Тегеран, напоминает спикер, уверяет, что этим не занимается, однако это только это слова.