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18:07   2 Сентября 2019
Весь мир

Макрона встревожило сотрудничество РФ и ЦАР

Макрона встревожило сотрудничество РФ и ЦАР

Французский лидер Эммануэль Макрон встретился с центральноафриканским коллегой Фостен-Арканжем Туадерой в Париже и попытался надавить на президента ЦАР в связи с укрепляющимися контактами Москвы и Банги. Публицист и общественный деятель Армен Гаспрян в комментарии ФАН отметил, что речь идет не столько о ревности Банги к Москве, сколько именно о колониальных замашках Парижа по отношению к ЦАР.

По его словам, Париж всегда расценивал Центральноафриканскую республику как сферу французского влияния. Париж исторически считает, что ЦАР постоянно контролируемая точка, поэтому для Франции неважно есть там колония или нет.

«Конечно, возвращение РФ на африканский континент после значительного перерыва воспринимается Западом крайне болезненно»,  — добавил Армен Гаспрян.

Нельзя исключать, что на Францию поддавливает американская сторона, которой категорически не нужно присутствие РФ в Африке, резюмировал публицист.

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Автор: Олег Королев
#россия #франция #общество #цар

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