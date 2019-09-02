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18:13   2 Сентября 2019
Россия

МВД возбудило административное дело из-за несогласованной акции 31 августа в Москве

МВД возбудило административное дело из-за несогласованной акции 31 августа в Москве

Столичный главк МВД возбудил административное дело из-за несогласованной акции, которая состоялась в Москве 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября.

Ранее в полиции сообщили, что в несогласованном московскими властями митинге поучаствовали всего 750 человек. В пятницу, 30 августа, МВД просило организаторов не проводить акцию, а граждан воздержаться от участия в несогласованных митингах.

Отметим, сотрудники ДПС перехватили автобус с людьми, которые должны были за деньги устроить дебош на субботней акции «оппозиции». Позже у одного из активистов изъяли видеозапись. На ней видно, как куратор раздает всем по пять тысяч рублей. При этом молодые люди обсуждали, что рассчитывали на более солидную надбавку за участие в протесте. 

МВД возбудило административное дело из-за несогласованной акции 31 августа в Москве

Оппозиция использует любые методы, чтобы создать видимость недовольства властью, ведь реальной поддержки у нее нет, поэтому приходится платить нанятым провокаторам. Так им удается создать нужную картинку.

Напомним, что экс-кандидаты в Мосгордуму от Навального с июля проводят в столице незаконные акции. На каждой из них присутствовали такие «гастролеры», которые даже не могут сказать, чему посвящено событие. Это в очередной раз доказывает отсутствие поддержки «навальнистов» среди москвичей.

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Автор: Саида Габиева
#москва #митинг #мвд

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