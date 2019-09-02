Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Утром в понедельник, 2 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал в школе № 160 Красногвардейского района. Там он поздравил учеников с началом нового учебного года и осмотрел класс, который отремонтировали после соответствующего обращения родителей с помощью молодежного движения «Петербург — город перемен». Об этом сообщают «Невские новости».

Также врио отметил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы. В следующем году, добавил он, планируется провести ремонт в 89 школах.