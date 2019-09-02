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17:39   2 Сентября 2019
Россия

Шойгу обещал, что пансион воспитанниц Минобороны продолжит традиции Смольного института

Шойгу обещал, что пансион воспитанниц Минобороны продолжит традиции Смольного института

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Петербург, где открыл филиала пансиона воспитанниц военного ведомства. Об этом сообщает его пресс-секретарь Россияна Марковская.

Шойгу заявил, что петербургский пансион сможет достойно продолжить традиции женского образования, которые зародились 255 лет назад в Смольном институте. Министр при этом пообещал, что в учебном заведении используют инновационные методы образования и новые технологии.

Пансион воспитанниц Минобороны появился в столице 11 лет назад. Осенью 2019 года в Петербурге открыли его филиал. Обучаться в пансионе будут 240 девочек — дочерей военных, служащих в дальних гарнизонах, детей погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных за выполнение воинского долга.

Министр обороны надеется, что воспитанницы получат в филиале разносторонние знания, которые позволят им поступить в ведущие вузы страны и сделать успешную карьеру.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #шойгу #пансионат

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