Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Крупный морской порт в городе Бенгази работает круглосуточно через три года после открытия, пытаясь увеличить доходы для полного восстановления и расширения. В 2014 году порт Бенгази расстреляли в ходе конфликта, в результате которого часть восточного ливийского города оказалась в руинах. Порт закрыли, поскольку некоторые здания разрушились и засыпало дорогу.

Победу в Бенгази объявили в 2017 году, но ремонт и реконструкция порт продвигалась медленно, потому что две из трех поврежденных буксирных лодок не работали. Сейчас в порту ведется оживленный бизнес, виднеются грузовые автомобили, загруженные контейнерами с продуктами, моторными маслами и другими товарами.

Менеджер порта Йзаид Бозрайда отметил, что до войны ежемесячные доходы превышали семь миллионов ливийских динаров (4,9 миллиона долларов), хотя деньги не использовали для развития порта, передает агентство Reuters. По его словам, порт еще не вернулся к прежнему уровню доходов.