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17:03   2 Сентября 2019
Россия

Путин считает, что нельзя ставить гражданам в вину отсутствие страховки

Путин считает, что нельзя ставить гражданам в вину отсутствие страховки

Страхование в России необходимо стимулировать, однако ставить людям в вину отсутствие страховки нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин 2 сентября на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка в Иркутской области. По его мнению, власти должны помогать россиянам, оказавшимся в непростой ситуации.

В основном в других странах все решается через страховые общества, добавил глава РФ. При этом он подчеркнул, что неправильно ставить в вину гражданам, что они страховки не имеют, так как в России страховое дело не рабюотает должным образом.

«Доходы граждан не такие, чтобы они могли тратить деньги на страховку», — заметил российский лидер, добавив, что граждан РФ нужно стимулировать к страхованию своего имущества.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #паводок #иркутская область #страхование

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