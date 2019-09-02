Путин считает, что нельзя ставить гражданам в вину отсутствие страховки

Страхование в России необходимо стимулировать, однако ставить людям в вину отсутствие страховки нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин 2 сентября на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка в Иркутской области. По его мнению, власти должны помогать россиянам, оказавшимся в непростой ситуации.

В основном в других странах все решается через страховые общества, добавил глава РФ. При этом он подчеркнул, что неправильно ставить в вину гражданам, что они страховки не имеют, так как в России страховое дело не рабюотает должным образом.