Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
17:06   2 Сентября 2019
Россия

Петербург давно ждал подписания соглашения с РЖД о развитии железнодорожной сети

Петербург давно ждал подписания соглашения с РЖД о развитии железнодорожной сети

Эксперт в сфере транспорта и экологии Евгений Лихачев в комментарии iReaсtor отметил, что контракт с РЖД в Петербурге ждали давно. В понедельник, 2 сентября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры Северной столицы.

По словам Лихачева, на реализацию проекта понадобится 88 миллиардов рублей, а это большая сумма денег. Однако у города теперь есть возможность развить железнодорожную инфраструктуру и организовать как пригородные, так и внутригородские пассажирские перевозки. Именно такой большой, серьезный и важный проекта Петербург давно ждал.

«От города потребуются серьезные капиталовложения, вполне возможно, что и из федерального бюджета будут запрошены деньги», — отметил Евгений Лихачев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #ржд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...