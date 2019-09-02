Петербург давно ждал подписания соглашения с РЖД о развитии железнодорожной сети

Эксперт в сфере транспорта и экологии Евгений Лихачев в комментарии iReaсtor отметил, что контракт с РЖД в Петербурге ждали давно. В понедельник, 2 сентября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры Северной столицы.

По словам Лихачева, на реализацию проекта понадобится 88 миллиардов рублей, а это большая сумма денег. Однако у города теперь есть возможность развить железнодорожную инфраструктуру и организовать как пригородные, так и внутригородские пассажирские перевозки. Именно такой большой, серьезный и важный проекта Петербург давно ждал.

«От города потребуются серьезные капиталовложения, вполне возможно, что и из федерального бюджета будут запрошены деньги», — отметил Евгений Лихачев.