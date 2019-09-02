Путин осудил мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка

Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ сотрудников ООО «Московский тракт», которые участвовали в ликвидации последствий паводка.

«Мы деньги перечислили в полном объеме, все, что нужно было, все зафиксировали вместе с МЧС, все в полном объеме перечислено. Вы говорите, что деньги есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег», — цитирует Путина РИА Новости.

Путин назвал такое отношение главы Нуждеудинска «проявлением некомпетентности» и попросил его работать «максимально внимательно». Глава государства также призвал срочно выплатить деньги пострадавшим от наводнений местным жителям. Путин отметил, что в списках значится около 46 тысяч человек, которые ожидают выплаты. Еще около тысячи местный жителей не смогли своевременно подать соответствующие заявления.

Наводнение в Приангарье началось в конце июня. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров. Жертвами стихии стали 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Всего подтопленными оказались почти 17,4 тысяч домов, из них 1,3 тысячи снесло потоком воды, более пяти тысяч сооружений не подлежат восстановлению.