Российский президент Владимир Путин дал совет региональным чиновникам, связанный с переизбранием на должность. Российский лидер озвучил рекомендации во время совещания о жилищном обеспечении граждан, которые пострадали во время паводка в Иркутской области, сообщает 2 сентября ТАСС.

По мнению президента, чиновники должны уметь правильно организовать работу.

«Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать», — сказал он.

Президент заявил, что это энергозатратная работа и не всегда хорошо оплачиваемая, однако он добавил, что региональные политики сами выбрали такой путь. Обращаясь к мэру Тулуна Юрию Кариху, Путин рекомендовал показать результаты работы «в этой сложной для города и людей ситуации». Тогда люди его переизберут, уверен президент.

«Сделайте это!» — поручил глава государства.

Президент также упрекнул мэра города в излишних благодарностях, которые политик высказал в его адрес. Путин объяснил, что люди должны хвалить представителей региональных властей. Глава государства отметил, что пока хороших слов не так много, но они есть, и это значит, что все работают.

Путин вспомнил, как работал в Санкт-Петербурге и заявил, что хорошо понимает уровень ответственности и специфику работы. Он подчеркнул, что труднее всего приходится именно региональным чиновникам, ведь они работают напрямую с людьми. Глава государства резюмировал, что пока в Тулуне не смогли выстроить работу с людьми.