Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
17:24   2 Сентября 2019
Россия

Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам

Российский президент Владимир Путин дал совет региональным чиновникам, связанный с переизбранием на должность. Российский лидер озвучил рекомендации во время совещания о жилищном обеспечении граждан, которые пострадали во время паводка в Иркутской области, сообщает 2 сентября ТАСС.

По мнению президента, чиновники должны уметь правильно организовать работу.

«Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать», — сказал он. 

Президент заявил, что это энергозатратная работа и не всегда хорошо оплачиваемая, однако он добавил, что региональные политики сами выбрали такой путь. Обращаясь к мэру Тулуна Юрию Кариху, Путин рекомендовал показать результаты работы «в этой сложной для города и людей ситуации». Тогда люди его переизберут, уверен президент. 

«Сделайте это!» — поручил глава государства. 

Путин дал совет региональным чиновникам

Президент также упрекнул мэра города в излишних благодарностях, которые политик высказал в его адрес. Путин объяснил, что люди должны хвалить представителей региональных властей. Глава государства отметил, что пока хороших слов не так много, но они есть, и это значит, что все работают. 

Путин вспомнил, как работал в Санкт-Петербурге и заявил, что хорошо понимает уровень ответственности и специфику работы. Он подчеркнул, что труднее всего приходится именно региональным чиновникам, ведь они работают напрямую с людьми. Глава государства резюмировал, что пока в Тулуне не смогли выстроить работу с людьми. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #тулун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...