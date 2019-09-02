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16:41   2 Сентября 2019
Россия

Путин взял под личный контроль все происходящее в Иркутской области

Путин взял под личный контроль все происходящее в Иркутской области

Президент России Владимир Путин, покидая пострадавший от летнего паводка Тулун, обещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все происходящее в регионе.

Кортеж главы государства уже отъехал от здания администрации города, где ранее прошла с встреча с местными жителями и совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, но вскоре остановился. Президент вышел из машины и подошел к ожидавшим его людям, которые снова начали рассказывать ему о здешних проблемах. В частности, горожане пожаловались, что власти не объясняют им многие свои решения.

Попрощавшись с жителями Тулуна, глава РФ встал на подножку своего автомобиля, повернулся к толпе и напомнил людям, что намерен внимательно следить за ситуацией.

«Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит», — отметил президент России.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #паводок #тулун

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