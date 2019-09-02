Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
16:46   2 Сентября 2019
Россия

Алжир подтвердил поддержку мирных усилий в Ливии

Алжир подтвердил поддержку мирных усилий в Ливии

Алжирский премьер-министр Нуреддин Бедуи в понедельник, 2 сентября, подтвердил, что страна поддерживает как региональные, так и международные мирные усилия в Ливии. По его словам, Триполи достигает мира путем проведения всеобъемлющего диалога и процесса примирения.

Премьер Алжира поучаствовал в седьмой сессии Токийской конференции по развитию Африки. Бедуи добавил, что Алжир работает над укреплением мира в Ливии путем сближения ливийских сторон, чтобы достигнуть постоянного политического урегулирования и прекратить кризис в стране. 

Алжирский премьер подчеркнул, что поддерживать этот подход крайне важно, ведь от него зависит безопасность и стабильность в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #общество #весь мир #алжир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...