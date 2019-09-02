Алжир подтвердил поддержку мирных усилий в Ливии

Алжирский премьер-министр Нуреддин Бедуи в понедельник, 2 сентября, подтвердил, что страна поддерживает как региональные, так и международные мирные усилия в Ливии. По его словам, Триполи достигает мира путем проведения всеобъемлющего диалога и процесса примирения.

Премьер Алжира поучаствовал в седьмой сессии Токийской конференции по развитию Африки. Бедуи добавил, что Алжир работает над укреплением мира в Ливии путем сближения ливийских сторон, чтобы достигнуть постоянного политического урегулирования и прекратить кризис в стране.

Алжирский премьер подчеркнул, что поддерживать этот подход крайне важно, ведь от него зависит безопасность и стабильность в регионе.