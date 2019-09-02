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16:41   2 Сентября 2019
Россия

Суд гуманно отнесся к семье Проказовых, приведших годовалого ребенка на митинг

Суд гуманно отнесся к семье Проказовых, приведших годовалого ребенка на митинг

Лефортовский столичный суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых. Пара явилась на незаконный митинг 27 июля с малолетним сыном.

 «В удовлетворении ходатайства прокурора отказано», — заявили в суде.

Напомним, Проказовы передали своего годовалого ребенка одному из координаторов митинга, чтобы тот безопасно прошел через оцепление силовиков. Соратник Любови Соболь Сергей Фомин, активно заводил толпу на несанкционированной акции 27 июля.  Когда он увидел стражей правопорядка, то сбежал с младенцем на груди.

Многие эксперты отмечали, что «оппозиция» использует детей как «пушечное мясо» на митингах, пользуясь тем, что они не способны правильно оценить ситуацию из-за отсутствия жизненного опыта. Многие дети на подобных мероприятиях еще даже не достигли того возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Суд гуманно отнесся к семье Проказовых, приведших годовалого ребенка на митинг

Экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которой отказали в регистрации из-за подписных листов, заполненных мертвецами, вовсе избежала ареста за призывы к незаконным митинга, прикрывшись своей дочерью. 

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Автор: Саида Габиева
#суд #митинг

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