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16:21   2 Сентября 2019
Россия

Мэр Златоуста покинул пост после требований горожан

Мэр Златоуста покинул пост после требований горожан

Глава администрации Златоуста в Челябинской области Вячеслав Жилин подал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Анатольевич Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности», — приводит в понедельник пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера.

Отмечается, что данное решение обусловлено ситуацией, сложившейся в муниципалитете. По словам Текслера, в городе пора навести порядок и перезагрузить муниципальную власть. Он также отметил важность того, чтобы переходный период по смене власти не затянулся.

На минувшей неделе в ходе встречи Текслера с жителями Златоуста местные жители скандировали Жилину «уходи». Губернатор предложил горожанам решить вопрос о доверии к мэру всенародным опросом, который провели бы 8 сентября — в один день с выборами.

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Автор: Алла Ларионова
#отставка #жилин #златоуст

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