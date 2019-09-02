Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

Беглов сообщил, что в Петербурге в этом году отремонтировали 83 школы

 Путин дал совет региональным чиновникам

Путин дал совет региональным чиновникам
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Ливийский порт Бенгази работает круглосуточно

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений
16:41   2 Сентября 2019
Россия

Челябинский единоросс поздравил школьников на торжественной линейке с 1 мая

Челябинский единоросс поздравил школьников на торжественной линейке с 1 мая

Председатель челябинского отделения «Единая Россия», спикер Заксобрания области Владимир Мякуш перепутал День знаний с 1 мая. Об этом 2 сентября сообщает агентство URA.RU.

Политик поздравил школьников и их родителей с 1 мая вместо Дня знаний, чем насмешил всех собравшихся на торжественной линейке.

«И 1 Мая будет, действительно будет — несмотря на пасмурную погоду», — не растерялся Мякуш.

Далее он исправился и поздравил с настоящим праздником — Днем знаний. 

Местные чиновники и депутаты участвовали во всех линейках, которые прошли 2 сентября в школах города Челябинска. Как сообщает агентство, в школы, где не учатся дети первых лиц, политиков отправляли по разнарядке. По поручению мэра города Натальи Котовой подчиненных распределили так, чтобы не было «избытка» в одних школах и «пустоты» в других.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #единая россия #челябинск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...