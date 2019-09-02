Челябинский единоросс поздравил школьников на торжественной линейке с 1 мая

Председатель челябинского отделения «Единая Россия», спикер Заксобрания области Владимир Мякуш перепутал День знаний с 1 мая. Об этом 2 сентября сообщает агентство URA.RU.

Политик поздравил школьников и их родителей с 1 мая вместо Дня знаний, чем насмешил всех собравшихся на торжественной линейке.

«И 1 Мая будет, действительно будет — несмотря на пасмурную погоду», — не растерялся Мякуш.

Далее он исправился и поздравил с настоящим праздником — Днем знаний.

Местные чиновники и депутаты участвовали во всех линейках, которые прошли 2 сентября в школах города Челябинска. Как сообщает агентство, в школы, где не учатся дети первых лиц, политиков отправляли по разнарядке. По поручению мэра города Натальи Котовой подчиненных распределили так, чтобы не было «избытка» в одних школах и «пустоты» в других.