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18:13   2 Сентября 2019
Россия

Онищенко напомнил, что рекорды по числу первых классов в школах недолго продлятся

Онищенко напомнил, что рекорды по числу первых классов в школах недолго продлятся

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко позитивно оценил рекорды по числу первых классов в школах Краснодара. Но напомнил, что скоро это закончится. 

В столице Кубани к новому учебному году открыли школу, в которой сформировано 100 классов, из них 24 - первые: от 1 «А» до 1 «Ш». 2 сентября в учебном заведении пришлось провести четыре торжественные линейки.

 «Это хорошо, это позитивно. Но, к сожалению, это недолго продлится. Потому что уже два года у нас идет обратный процесс  — рождается меньше, чем убывает. Рекорды по числу первых классов  —  это следствие бума, который был»,  — сказал Геннадий Онищенко в комментарии «Политике Сегодня».

Депутат подчеркнул, важно, чтобы при таком количестве детей в школе хватало площадей и учителей.  

«Надо в каждом конкретном случае смотреть условия. Чтобы были помещения. Чтобы не было двух -трех смен. Что очень важно. Биоритм человека настроен на то, чтобы мы в первой половине дня делали максимально тяжелую  работу, в том числе умственную»,  — отметил Онищенко.  

В администрации Краснодара  сообщили, что в школе будут учиться 1 550 детей в одну смену. В здании оборудованы три спортивных зала, две площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле, в классах установлены интерактивные доски, кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным оборудование. Общая площадь учебного комплекса занимает 2,6 га.

Всего в наступившем учебном году в школах Краснодара будут обучаться 153 тысячи детей. Цифра по всей стране -  более 16,5 миллионов, что на миллион больше, чем годом ранее.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #онищенко #краснодар #общество #1 сентября

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