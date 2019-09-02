Саудовская Аравия направила гуманитарную помощь Судану из-за наводнений

Саудовская Аравия направила в пострадавший от наводнений Судан два самолета из Центра гуманитарной помощи короля Салмана. Об этом сообщает Bahrain News Agency в понедельник, 2 сентября.

По словам гендиректора центра Абдулла Аль Рабиа, Эр-Рияд поможет пострадавшим районам в штатах Хартум, Белый Нил и Нил. Помощь включает в себя пять тонн медикаментов, а также 1500 продовольственных корзин (111 тонн) для раздачи нуждающимся в срочном питании, 1000 палаток, 6000 одеял и 2000 ковров.

В заявлении Аль Рабиа также говорится, что Саудовская Аравия с большим уважением относится к народу Судана, а реакция королевства на стихийное бедствие подчеркивает приверженность Эр-Рияда «оказанию всесторонней поддержки нуждающимся людям, где бы они ни жили».

Сильные ливни идут в Судане с начала прошлого месяца, они сопровождаются неожиданными наводнениями. Разлившиеся реки затопили дороги и разрушили объекты инфраструктуры. Жертвами паводка стали 78 человек, еще 89 человек ранены. Наводнения полностью разрушили 40 800 домов, еще 24 444 домовладений повреждены частично.