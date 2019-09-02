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16:09   2 Сентября 2019
Россия

Итоги конкурса «Мой город — мои возможности» подвели в Смольном

Итоги конкурса «Мой город — мои возможности» подвели в Смольном

Совещание, которое посвятили результатам конкурса «Мой город — мои возможности», в понедельник, 2 сентября, провели в Смольном. Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец объявила, что уже приняли решение по ряду назначений.

«Наша программа 35 на 35 в действии. Первые результаты уже есть», — добавил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, это только первые назначения, поэтому дальнейшие встречи победителей конкурса «Мой город — мои возможности» с представителями правительства продолжатся по мере договоренностей. Городской администрации нужно создать управленческую команду, чтобы через пять молодые специалисты работали, передает издание «Невские новости».

Конкурс объявили в конце мая 2019 года. Цель — решить задачи формирования кадрового резерва, обновить управленческую команду Петербурга и привлечь к управлению городом профессиональных, грамотных менеджеров, которые неравнодушны к Северной столице.

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Автор: Анатолий Кубарев
#смольный #конкурс #кадровый резерв #управленцы

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