Экс-кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, который вышел на свободу после 36 суток административного ареста за призывы участвовать в незаконных митингах, выступил против программы «Умное голосование» Алексея Навального.

Он предложил собственный список кандидатов, который обнародовал на портале Telegraph. По словам Гудкова, концепция, которую предлагает Навальный, ненадежна и неэффективна. «Независимые» кандидаты после голосования могут больше не захотеть противостоять официальной позиции власти.

В качестве альтернативы «Умному голосованию» Гудков предложил собственный список. В нем в основном фигурируют кандидаты от партии «Яблоко». Многие избирательные округа экс-кандидат пропустил, но пообещал вскоре перечень дополнить.

Единственным критерием отбора кандидатов Гудков называл поддержку политзаключенных. Эту идею он явно позаимствовал у беглого олигарха Михаила Ходорковского, который ранее также раскритиковал «Умное голосование».