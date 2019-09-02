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Северо-восточный и юго-западный обходы в Петербурге собираются построить к 2030 году

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Северо-восточный и юго-западный обходы в Петербурге собираются построить к 2030 году

Северо-восточный и юго-западный обходы в Петербурге собираются построить к 2030 году

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15:53   2 Сентября 2019
Россия

Северо-восточный и юго-западный обходы в Петербурге собираются построить к 2030 году

Северо-восточный и юго-западный обходы в Петербурге собираются построить к 2030 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проводит рабочее совещание в Смольном с членами правительства Северной столицы и представителями РЖД. Об этом сообщают «Невские новости» в понедельник.

На этот раз в правительстве города обсуждают разработки концепции развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга. В частности, северо-восточный и юго-западные обходы собираются построить к 2030 году. Одна из основных задач этой концепции порядка 63,9 миллионов пассажиров в год.

Также в Смолном рассчитывают, что электрички превратятся в новый скоростной вид транспорта, который свяжет противоположные районы города. Новый маршрут будет простираться от Ораниенбаума с заездом в Пулково и через ключевые городские станции протянется в Белоостров. Вторую решили направить в Токсово. 

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #трамваи

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