Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проводит рабочее совещание в Смольном с членами правительства Северной столицы и представителями РЖД. Об этом сообщают «Невские новости» в понедельник.

На этот раз в правительстве города обсуждают разработки концепции развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга. В частности, северо-восточный и юго-западные обходы собираются построить к 2030 году. Одна из основных задач этой концепции порядка 63,9 миллионов пассажиров в год.

Также в Смолном рассчитывают, что электрички превратятся в новый скоростной вид транспорта, который свяжет противоположные районы города. Новый маршрут будет простираться от Ораниенбаума с заездом в Пулково и через ключевые городские станции протянется в Белоостров. Вторую решили направить в Токсово.