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16:08   2 Сентября 2019
Россия

Беглов опубликовал видеоурок о блокаде Ленинграда на странице «ВКонтакте»

Беглов опубликовал видеоурок о блокаде Ленинграда на странице «ВКонтакте»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился на своей странице «ВКонтакте» 12-минутным роликом, который посвящен блокаде Ленинграда. Запись опубликована 2 сентября. 

В понедельник в России отмечают День знаний. Видеоурок о блокаде Ленинграда, который опубликовал у себя на странице в социальной сети Беглов, показывали весь день в петербургских школах. 

Врио губернатора, рассказав краткую историю о тяжелых временах, напомнил, что 8 сентября в Петербурге — День памяти.

«Это тихий день, без громких событий, речей. В этот день попросите ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, возможно ваших соседей, рассказать о детстве, юности. Послушайте их воспоминания», - заключил врио губернатора.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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