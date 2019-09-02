Беглов опубликовал видеоурок о блокаде Ленинграда на странице «ВКонтакте»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился на своей странице «ВКонтакте» 12-минутным роликом, который посвящен блокаде Ленинграда. Запись опубликована 2 сентября.

В понедельник в России отмечают День знаний. Видеоурок о блокаде Ленинграда, который опубликовал у себя на странице в социальной сети Беглов, показывали весь день в петербургских школах.

Врио губернатора, рассказав краткую историю о тяжелых временах, напомнил, что 8 сентября в Петербурге — День памяти.