Беглов опубликовал видеоурок о блокаде Ленинграда на странице «ВКонтакте»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился на своей странице «ВКонтакте» 12-минутным роликом, который посвящен блокаде Ленинграда. Запись опубликована 2 сентября.
В понедельник в России отмечают День знаний. Видеоурок о блокаде Ленинграда, который опубликовал у себя на странице в социальной сети Беглов, показывали весь день в петербургских школах.
Врио губернатора, рассказав краткую историю о тяжелых временах, напомнил, что 8 сентября в Петербурге — День памяти.
«Это тихий день, без громких событий, речей. В этот день попросите ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, возможно ваших соседей, рассказать о детстве, юности. Послушайте их воспоминания», - заключил врио губернатора.