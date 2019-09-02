Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Глава Минобороны Сергей Шойгу примет участие торжественном открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге. Об этом 2 сентября сообщила пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская.

«Планируется, что в День знаний глава военного ведомства примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге, а также вручит образовательному учреждению знамя», — добавила она.

Конкурс при поступлении в учебное заведение составил более пяти человек на место. Всего 240 девушек станут воспитанницами Пансиона.

Пансион воспитанниц Минобороны был основан в Москве в 2008 году. Последние шесть лет он входит в сотню лучших школ страны.