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 Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге
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15:44   2 Сентября 2019
Россия

Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Глава Минобороны Сергей Шойгу примет участие торжественном открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге. Об этом 2 сентября сообщила пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская.

«Планируется, что в День знаний глава военного ведомства примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге, а также вручит образовательному учреждению знамя», — добавила она. 

Конкурс при поступлении в учебное заведение составил более пяти человек на место. Всего 240 девушек станут воспитанницами Пансиона.

Пансион воспитанниц Минобороны был основан в Москве в 2008 году. Последние шесть лет он входит в сотню лучших школ страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #минобороны #шойгу #пансион

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