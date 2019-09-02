Мутко доведет до конца выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прилетел в Тулун, который пострадал во время паводка в Иркутской области. Президент встретился с местными жителям, посетил школу и провел совещание, по результатам которого поручил вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко довести выплаты пострадавшим от наводнения граждан до 100 процентов.

По его словам, нужно заплатить каждому пострадавшему от наводнения. Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно. Комментируя доклад Мутко о том, что выплаты по десять тысяч рублей «в основном выполнили», президент подчеркнул, что так нельзя строить работу, а в случае с деньгами необходима точность.

«Виталий Леонтьевич, я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца», — сказал Путин.

Мутко заверил президента, что выполнит поручение. Путин напомнил, что к 10 августа составили поименные списки нуждающихся в выплатах пострадавших, в них включили почти 46 тысяч человек. Однако многие пострадавшие от наводнения, по ряду уважительных причин, не подали заявления своевременно, поэтому сейчас составляют списки, в которые уже включили около тысячи человек.