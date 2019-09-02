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 Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

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15:30   2 Сентября 2019
Россия

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка сибирякам

Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка сибирякам

Президент России Владимир Путин в Иркутской области в понедельник, 2 сентября, раскритиковал «Сбербанк» за нежелание помочь местным жителям с реструктуризацией долгов.

На рабочем совещании в Тулуне, где до этого он встретился с местным населением, российский президент отметил, что «Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан», если речь заходит о реструктуризации задолженностей. Таким образом, считает Путин, организация оказывается идти навстречу тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

«Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос», — подчеркнул Путин, отметив, что «Сбербанк» может и должен оказать помощь пострадавших от наводнения в Сибири.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #паводок #сбербанк

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