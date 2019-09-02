Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка сибирякам

Президент России Владимир Путин в Иркутской области в понедельник, 2 сентября, раскритиковал «Сбербанк» за нежелание помочь местным жителям с реструктуризацией долгов.

На рабочем совещании в Тулуне, где до этого он встретился с местным населением, российский президент отметил, что «Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан», если речь заходит о реструктуризации задолженностей. Таким образом, считает Путин, организация оказывается идти навстречу тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.