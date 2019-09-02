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15:55   2 Сентября 2019
Весь мир

Военкоры ФАН спустились в подземное убежище террористов на северо-западе Сирии

Военкоры ФАН спустились в подземное убежище террористов на северо-западе Сирии

Новые пещеры обнаружены на освобожденных от террористов территориях возле административной границы с провинцией Идлиб. Военкоры ФАН побывали в брошенном подземном «городе», построенном боевиками, и поделились эксклюзивными кадрами оттуда.

Джихадисты, находящиеся несколько лет в Идлибе и Хаме, соорудили множество подземных укреплений, рассчитывая остаться там на долгое время. Однако после наступления Сирийской арабской армии (САА) боевикам пришлось покинуть насиженные места без боя.

Военкоры ФАН спустились в подземное убежище террористов на северо-западе Сирии

Возле от Кафр-Зеты находится несколько подземных укреплений. Однако самый серьезный подземный «город» боевиков из найденных военными недавно был найден в районе Аль-Латамины. Помимо традиционной штаб-квартиры, комнат отдыха и склада оружия, здесь есть и множество других мест. Протяженность туннелей — десятки километров, боевики могли незаметно перемещаться на большие расстояния.

Напомним, в конце августа САА при поддержке ВКС РФ полностью зачистила от террористов населенные пункты на юге провинции Идлиб.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #пещера

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