Россиянам разрешат оформить право собственности на самовольно занятую землю

Россияне смогут оформить право собственности на самовольно занятую землю. Новые поправки в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости вступят в силу 16 сентября. Об этом 2 сентября сообщает «Российская газета».

Если человек пользовался землей (которую занял самовольно) на протяжении 15 лет, а еще у него нет споров с соседями и претензий со стороны государственных органов, он имеет право получить в собственность эту землю. Площадь участка не должна превышать предельно минимальный размер, который установлен в регионе. Однако если предела нет, то участок не должен превышать 10% от основного участка, который был приобретен законно.

Такие участки могут обнаружить кадастровые инженеры во время комплексных кадастровых работ. Если они находят их, то включают в свои отчеты. Что касается решения по поводу передачи прав на собственность бесхозной землей, его принимает Росреестр.

Ранее стало известно, что для россиян приготовили специальную инструкцию, призванную помочь согласовать границы участков с соседями. Так удастся снизить риски для владельцев земли во время проведения процедуры согласования границ смежных участков.