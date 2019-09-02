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15:35   2 Сентября 2019
Россия

Россиянам разрешат оформить право собственности на самовольно занятую землю

Россиянам разрешат оформить право собственности на самовольно занятую землю

Россияне смогут оформить право собственности на самовольно занятую землю. Новые поправки в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости вступят в силу 16 сентября. Об этом 2 сентября сообщает «Российская газета». 

Если человек пользовался землей (которую занял самовольно) на протяжении 15 лет, а еще у него нет споров с соседями и претензий со стороны государственных органов, он имеет право получить в собственность эту землю. Площадь участка не должна превышать предельно минимальный размер, который установлен в регионе. Однако если предела нет, то участок не должен превышать 10% от основного участка, который был приобретен законно. 

Такие участки могут обнаружить кадастровые инженеры во время комплексных кадастровых работ. Если они находят их, то включают в свои отчеты. Что касается решения по поводу передачи прав на собственность бесхозной землей, его принимает Росреестр. 

Ранее стало известно, что для россиян приготовили специальную инструкцию, призванную помочь согласовать границы участков с соседями. Так удастся снизить риски для владельцев земли во время проведения процедуры согласования границ смежных участков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #земля #общество #самозанятые

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