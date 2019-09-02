Россия рассчитывает, что план Макрона по СВПД увенчается успехом

Москва надеется, что инициатива французского лидера Эммануэля Макрона по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) увенчается успехом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Макрон предложил либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо обеспечить «механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше», в обмен на полное соблюдение ядерной сделки.

Путин поддержал эту инициативу при условии, что она «направлена на выполнение СВПД в полном объеме без каких-либо довесков и без каких-либо изъятий и что любые дополнительные идеи, которые могут в этой связи возникать, должны обсуждаться отдельно».