Зеленский защитил сына от журналистов

Украинского президента Владимира Зеленского возмутило, что на школьной линейке появились журналисты, которые снимали его сына. Об этом 2 сентября сообщили украинские «Вести».

По информации СМИ, глава государства попросил убрать камеры и запретил снимать ребенка.

«Зачем вы моего сына снимаете?» — обратился Зеленский к журналисту.

Ранее супруга Владимира Зеленского опубликована в Instagram пост, в котором рассказала, что их сын сегодня пошел в первый класс.