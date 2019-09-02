Зеленский защитил сына от журналистов
Украинского президента Владимира Зеленского возмутило, что на школьной линейке появились журналисты, которые снимали его сына. Об этом 2 сентября сообщили украинские «Вести».
По информации СМИ, глава государства попросил убрать камеры и запретил снимать ребенка.
«Зачем вы моего сына снимаете?» — обратился Зеленский к журналисту.
Ранее супруга Владимира Зеленского опубликована в Instagram пост, в котором рассказала, что их сын сегодня пошел в первый класс.
«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование», — написала Елена.