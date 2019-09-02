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Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

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15:05   2 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Украинского президента Владимира Зеленского возмутило, что на школьной линейке появились журналисты, которые снимали его сына. Об этом 2 сентября сообщили украинские «Вести». 

По информации СМИ, глава государства попросил убрать камеры и запретил снимать ребенка. 

«Зачем вы моего сына снимаете?» — обратился Зеленский к журналисту.

Ранее супруга Владимира Зеленского опубликована в Instagram пост, в котором рассказала, что их сын сегодня пошел в первый класс. 

«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование», — написала Елена. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #журналисты #общество #зеленский

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