Около 2500 тысяч добрых дел сделано в рамках конкурса «Добрый Петербург»

Глава комитета по молодежной политике Петербурга Юлия Аблец рассказала о пользе этапа конкурса «Добрый Петербург», в рамках которого участники реализовали социальные проекты.

По ее словам, в рамках конкурса «Мой город — мои возможности» было сделано 2500 добрых дел. Аблец отметила, что даже ради этих инициатив стоит проводить конкурс. От участников требовалось найти социальную проблематику и придумать способы ее решения. Большая часть из добрых дел нацелена на помощь группе людей.

«Наши участники сажали деревья, приводили в порядок хоспис, инициативная группа запустила профилактическую программу по диагностике ранней детской онкологии. Ради этих инициатив стоит такой конкурс проводить», — отметила Аблец.

Кадровый Конкурс «Мой город — мои возможности» проводится Комитетом по молодежной политике по поручению врио главы Петербурга Александра Беглова при поддержке НКО «Россия – страна возможностей».