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 Шойгу примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

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Зеленский защитил сына от журналистов

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15:00   2 Сентября 2019
Весь мир

Эмираты оказывают гуманитарную помощь Судану ради улучшения имиджа

Эмираты оказывают гуманитарную помощь Судану ради улучшения имиджа

Политолог Сергей Костелянец в беседе с ФАН заявил, что, проводя гуманитарную операцию в Судане, Арабские Эмираты пытаются улучшить свой имидж в глазах населения этой страны.

Ранее стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов решили активно готовиться к проведению немедленной операции по оказанию помощи пострадавшим от крупных паводков в Судане. Основную помощь суданцам предоставит фонд Халифы бен Заида Аль Нахайяна. В настоящее время данная организация согласовывает свою работу с посольством Эмиратов в Хартуме, решая, как поставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы. 

Политолог Костелянец в беседе с агентством сообщил, что Абу-Даби пытается использовать любую возможность для продвижения собственных интересов. Эмираты, по его мнению, имеют в регионе весомые коммерческие интересы. В качестве примера эксперт привел строительство и развитие портов на Красном море, где государство пытается активно конкурировать с Катаром и Турцией.

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Автор: Алла Ларионова
#оаэ #судан #гуманитарная помощь

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