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15:03   2 Сентября 2019
Россия

Путин поручил чиновникам Приангарья объехать населенные пункты, пострадавшие от паводка

Путин поручил чиновникам Приангарья объехать населенные пункты, пострадавшие от паводка

Глава государства Владимир Путин поручил чиновникам Иркутской области выехать в каждый населенный пункт региона, который пострадал от наводнения.

Об этом он заявил во время своего визита в Иркутскую область в понедельник, 2 сентября. 

Президент прибыл в Приангарье, чтобы проверить ход восстановительных работ в наиболее пострадавших от паводка населенных пунктах. В частности, он посетил Тулун, где пообщался с местными жителями.

Путин пообещал, что режим ЧС в городе будет сохраняться до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы. По его словам, жители Тулуна вскоре получат новое жилье в своих же поселках.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #паводок #иркутская область #чиновники

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