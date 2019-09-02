Путин поручил чиновникам Приангарья объехать населенные пункты, пострадавшие от паводка
Глава государства Владимир Путин поручил чиновникам Иркутской области выехать в каждый населенный пункт региона, который пострадал от наводнения.
Об этом он заявил во время своего визита в Иркутскую область в понедельник, 2 сентября.
Президент прибыл в Приангарье, чтобы проверить ход восстановительных работ в наиболее пострадавших от паводка населенных пунктах. В частности, он посетил Тулун, где пообщался с местными жителями.
Путин пообещал, что режим ЧС в городе будет сохраняться до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы. По его словам, жители Тулуна вскоре получат новое жилье в своих же поселках.
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область: Президент проведет совещание по обеспечению пострадавших жильем и посетит отремонтированную после подтопления общеобразовательную школу pic.twitter.com/ekBgXHLBvs— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 2, 2019