Путин заявил, что пострадавшие от паводков смогут получить новое жилье в своих же поселках

Российский лидер Владимир Путин обещал, что жителям пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области не обязательно будет уезжать с родных мест. Они, по словам главы государства, смогут получить новую жилплощадь рядом, в этих же поселках.

Президент в понедельник, 2 августа, встретился с жителями Иркутской области. Один из местных жителей рассказал Путину, что местные власти после обследования домов на подтопленных улицах чаще решают сносить дома, а некоторые оставить под капремонт. В связи с этим главу государства попросили решить вопрос о том, чтобы эти дома также шли под снос, тогда люди смогли бы получить жилье в данном населенном пункте, на других улицах.

Глава РФ, в свою очередь, поблагодарил людей, которые не хотят покидать привычные места. Отметив, что один-два дома на улице оставлять нет никакого смысла.