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14:46   2 Сентября 2019
Россия

Музей группы «The Beatles» планируют возродить в Петербурге

Музей группы «The Beatles» планируют возродить в Петербурге

Петербургский арт-центр «Пушкинская-10», где с 90-х годов располагается самый крупный российский музей The Beatles, намерен поддерживать проект. Уникальную коллекцию, которую посвятили легендарной британской рок-группе, создал петербуржец Коля Васин.

Однако в 2018 году важная фигура в среде петербургского рок-н-ролла погиб в возрасте 73-ех лет, поэтому судьба музея осталась неизвестной. Слухи ходили самые разные. Вплоть до того, что экспозиция умрет вслед за создателем.

Генеральный директор арт-центра «Пушкинская-10» Мирон Муждаба в комментарии изданию «Петербургский дневник» сообщил, что проект Коли Васина поддержат. По его словам, помещение, в котором сейчас находится музей, отдали куратору Алексею Лямину. В течение трех лет он вправе распоряжаться площадями в соответствии со творческими планами.

«Насколько мне известно, в данный момент выставка не работает для посетителей, когда она откроется, пока неизвестно», — добавил Мирон Муждаба.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #музей #the beatles

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