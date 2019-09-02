Путин в шутку предложил назначить Мутко главой Тулуна

Российский лидер Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко главой пострадавшего от наводнений города Тулуна в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 сентября.

Во время общения Путина с горожанами кто-то из присутствующих попросил назначить им местную власть. Глава государства пошутил, что можно назначить Мутко. Президент также напомнил, что 8 сентября пройдут выборы, на котором люди должны правильно проголосовать.

Мутко пытался ответить на многочисленные вопросы тулунцев, записывал телефоны и отмечал, что многие проблемы уже решены.

Наводнение в Приангарье началось в конце июня. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров. Жертвами стихии стали 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Всего подтопленными оказались почти 17,4 тысяч домов, из них 1,3 тысячи снесло потоком воды, более пяти тысяч сооружений не подлежат восстановлению.